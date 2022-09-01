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Spor

Yusuf Yazıcı, Türkiye'ye geliyor! Transferde mutlu son...

Yusuf Yazıcı transferinde Trabzonspor, mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'yı cuma günü özel uçakla İstanbul'a getireceği öğrenildi. İşte detaylar...

DHA1 Eylül 2022 Perşembe 22:46 - Güncelleme:
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Transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili yöneticiler, Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadroya katabilmek adına Lille ile görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Lille'e Trabzonspor'a gitmek istediğini bildirdi ve Fransız yöneticilerin inadı kırıldı.

Yusuf Yazıcı için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, 18,5 Milyon euroya Lille'e sattığı eski futbolcusunu geri döndürmek anlaşma sağladı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yusuf Yazıcı için 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Trabzonspor, eski futbolcusunu cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek.

Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcu, Rusya Ligi'nde 10 maçta 8 gollük katkı sağladı.

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