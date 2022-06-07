Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak transfer olduğu CSKA Moskova'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yusuf, Rus kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan "CSKA Moskova'da geçen sezonun en iyi futbolcusu" anketinde ikinci sırada yer aldı.

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AKINFEEV BİRİNCİ, YUSUF YAZICI İKİNCİ

CSKA'nın tecrübeli kalecisi ve takım kaptanı Igor Akinfeev "geçen sezonun en iyi oyuncusu" seçildi. Akinfeev 11 bin 458 oy (yüzde 44) alarak ilk sırada yer alırken, Yusuf Yazıcı ise 6 bin 924 oy ile ikinci sıraya yerleşti. Mario Fernandez de 5 bin 386 oy aldı ve üçüncü oldu.

YUSUF SADECE İKİNCİ YARIDA FORMA GİYDİ AMA...

Yusuf Yazıcı'nın sezonun sadece ikinci yarısında forma giymesine rağmen oylamada ikinci olması Rus basınında büyük başarı olarak yorumlandı. Chidera Ejuke, Ivan Oblyakov, Igor Diveev, Yaka Biyol ve Jorge Carrascal da CSKA'da sezonun en iyi oyuncusu unvanı için mücadele eden diğer futbolcular oldu.

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12 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, CSKA Moskova formasıyla 10'u Rusya Premier Ligi, 2'si Rusya Kupası olmak üzere toplam 12 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol atan Yusuf Yazıcı, 2 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi