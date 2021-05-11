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Spor

Yusuf Yazıcı'dan Filistin'e destek paylaşımı

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek verdi.

11 Mayıs 2021 Salı 18:26 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 18:26
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek verdi.

"Acımasız saldırıları durdurun. Filistin'in yanında yer almak insanlığın yanında yer almaktır." ifadesini kullanan milli futbolu, bunun bir din değil insanlık konusu olduğunu belirtti.

Yusuf Yazıcı, paylaşımında "#PalestininanLivesMatter" (Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir) etiketine yer verdi.

Yusuf Yazıcı'nın paylaşımı:

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