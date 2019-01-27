Yusuf Yazıcı'dan şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Sivasspor maçı öncesi oldukça iddialı konuştu. Başakşehir karşısında aldıkları yenilginin kendilerini üzdüğünü ancak çabuk toparlanarak kupada çeyrek finale kalmayı başardıklarını belirten Yazıcı, "Lig yarışında geride kaldığımızı asla düşünmüyorum. Bir maç kaybedince pes etmek bizim doğamızda yok. Trabzonspor formasını nerede olması gerekiyorsa oraya çıkartmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

TRABZONSPOR ÜÇ PUANA ŞARTLANDI

Ligin ikinci yarısına Başakşehir mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor, bugün deplasmanda konuk olacağı Sivas'ı yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Bordo-mavililerde kritik karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın yanı sıra İran Milli Takımı kampında bulunan Amiri ve Hosseini forma giyemeyecek.

Sivasspor ve Trabzonspor, Süper Lig'deki 26. randevularına hazırlanıyor. İlk sekiz maçın sadece birini kazanabilen Trabzon (2B, 5M), sonraki 17 maçın ikisinde mağlup oldu (12G. 3B).

FIRTINA'YI SİVAS'TA KAR KARŞILADI

Trabzon'un dünkü idmanı, oldukça keyifli geçti. Antrenmanın son bölümünde Ekuban, Rodallega'yı sırtında taşıdı. Çalışma sonrası bordo-mavili kafile Sivas'a gitti. Trabzonspor'u havalimanında yaklaşık yarım metrelik kar karşıladı.

'HAKKIMIZI ALMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM'

Mart ayında yapılacak duruşma öncesi Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yayınladığı bültende, Trabzonspor'un bahsi geçen sezonda temiz kaldığına vurgu yaptı. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, CAS'ın yayınladığı bülten için, "Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın son yayınladığı bültende Trabzonsporumuzun 2010-2011 Şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam" diye konuştu.