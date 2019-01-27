İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yusuf Yazıcı'dan şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, “Lig yarışında geride kaldığımızı düşünmüyorum. Mücadeleye devam” dedi.

  • Sabah
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Sivasspor maçı öncesi oldukça iddialı konuştu. Başakşehir karşısında aldıkları yenilginin kendilerini üzdüğünü ancak çabuk toparlanarak kupada çeyrek finale kalmayı başardıklarını belirten Yazıcı, "Lig yarışında geride kaldığımızı asla düşünmüyorum. Bir maç kaybedince pes etmek bizim doğamızda yok. Trabzonspor formasını nerede olması gerekiyorsa oraya çıkartmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
 
TRABZONSPOR ÜÇ PUANA ŞARTLANDI
 
Ligin ikinci yarısına Başakşehir mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor, bugün deplasmanda konuk olacağı Sivas'ı yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Bordo-mavililerde kritik karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın yanı sıra İran Milli Takımı kampında bulunan Amiri ve Hosseini forma giyemeyecek.
 
Sivasspor ve Trabzonspor, Süper Lig'deki 26. randevularına hazırlanıyor. İlk sekiz maçın sadece birini kazanabilen Trabzon (2B, 5M), sonraki 17 maçın ikisinde mağlup oldu (12G. 3B).
 
FIRTINA'YI SİVAS'TA KAR KARŞILADI
 
Trabzon'un dünkü idmanı, oldukça keyifli geçti. Antrenmanın son bölümünde Ekuban, Rodallega'yı sırtında taşıdı. Çalışma sonrası bordo-mavili kafile Sivas'a gitti. Trabzonspor'u havalimanında yaklaşık yarım metrelik kar karşıladı.
 
'HAKKIMIZI ALMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM'
 
Mart ayında yapılacak duruşma öncesi Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yayınladığı bültende, Trabzonspor'un bahsi geçen sezonda temiz kaldığına vurgu yaptı. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, CAS'ın yayınladığı bülten için, "Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın son yayınladığı bültende Trabzonsporumuzun 2010-2011 Şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam" diye konuştu.
 

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sudan Devlet Başkanı Beşir'den kritik ziyaret

Sudan Devlet Başkanı Beşir'den kritik ziyaret

Bakan Soylu: Tek başımıza bütün AB'yi geçtik

Bakan Soylu: Tek başımıza bütün AB'yi geçtik

Bakan açıkladı: Milyonları ilgilendiren okul saati uygulaması

Bakan açıkladı: Milyonları ilgilendiren okul saati uygulaması

Bakan Soylu'nun ekibi ağır kaza yaptı

Bakan Soylu'nun ekibi ağır kaza yaptı

WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir

WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir

'Dünyayı sarsacak değişimlere imza attık'

'Dünyayı sarsacak değişimlere imza attık'

20 milyar dolarlık proje iptal edildi

20 milyar dolarlık proje iptal edildi

'BAE'de düzenlenen toplantıdan 'Suriye açılımı' çıktı'

'BAE'de düzenlenen toplantıdan 'Suriye açılımı' çıktı'
 

POPÜLER HABERLER

Antalya Havalimanı´nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi

Antalya Havalimanı´nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Antalya'da hortum felaketi

Antalya'da hortum felaketi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA