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Spor

Yusuf Yazıcı'dan ters köşe imza! Yeni takımı belli oldu

Yusuf Yazıcı, Rusya'da müthiş bir başlangıç yaparak büyük beğeni toplamıştı. CSKA Moskova'daki geleceği merak edilen Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, milli oyuncunun Moskova'da kalmak istediğini açıkladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Nisan 2022 Cuma 18:37 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya giden Yusuf Yazıcı kararını verdi. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, milli oyuncunun Rusya'da kalmak istediğini açıkladı.

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YUSUF YAZICI KARARINI VERDİ

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Lille'in CSKA Moskova'ya sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdiği Yusuf Yazıcı, Rusya kariyerine müthiş bir başlangıç yaparak büyük beğeni toplamıştı. Rus ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü milli yıldızın menajeri Adem Cebeci, transferdeki son durum hakkında Rusya basınına konuştu. Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'da kalmak istediğini belirten Cebeci, "Son iki maçta sakatlanmasına rağmen mücadele etti. Takımın bir parçası olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

CSKA MOSKOVA'NIN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR

Milli yıldızın satın alma opsiyonunun sezon sonuna kadar kullanılması gerektiğini belirten Cebeci, "Oyuncunun da isteği varsa kulüp onu satın alabilecek. Yusuf da kalmak istiyor." şeklinde konuştu.

SATIN ALMA OPSİYONU 12 MİLYON EURO

CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonu 12 milyon euro.

YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova forması ile 9 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

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