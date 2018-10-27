Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması

Cebeci, “Yusuf’un geleceğine dair bir takım açıklamalarda bulundum. Ancak ‘50 milyon euroya gidebilir’ şeklinde açıklamam kesinlikle olmamıştır. Basının kendi uydurması, lütfen itibar etmeyiniz. Yusuf Yazıcı, Türkiye’nin en değerli oyuncusudur. Tek hedefi Trabzonspor formasına yeniden kavuşmak ve 11 oyuncusu olmak. Bu bağlamda çalışmalarını sürdürüyor. Bize gelen net bir durum yok” açıklamasını yaptı.

(Akşam)