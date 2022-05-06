Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! 3 yıllık imzayı resmen duyurdular

CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması geldi. Rus ekibinin Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 11 milyon euro bedelle alacağını belirten Adem Cebeci sözleşmenin süresinin 3 yıl olacağını da açıkladı.

CSKA MOSKOVA, YUSUF YAZICI'YI ALIYOR

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz ara transfer döneminde Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya gitmiş Rusya'daki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Moskova ekibinin milli oyuncuyu şartlarda bir değişiklik olmazsa alacağını belirtirken, "Sözleşme süresi 3 yıl, transfer tutarı 11 milyon euro." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'DA ŞAMPİYONLUK İSTİYOR"

Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'yı sevdiğini belirtirken, "Bu kadar zor bir zamanda onları bırakmayacak. Gelecek sezon Rusya şampiyonluğunu kazanmak istiyor." şeklinde konuştu.

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YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla bu sezon 11 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı performansıyla şimdiden takımın vazgeçilmezi oldu.