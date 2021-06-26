Star.com.tr 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:42 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:42

Fransa Ligue 1'de Lille ile sezonu şampiyon tamamlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. İtalya Serie A'dan Milan'ın kadrosuna katmak istediği Yusuf için İspanya'dan Sevilla'da devreye girdi. Fransız basınının iddiasına göre İspanyol ekibi Yusuf için 35 milyon euro ödemeye hazır.

TRABZONSPOR'A 3.5 MİLYON EURO GELİR



Maddi sıkıntılar çeken Lille Kulübü milli futbolcu Yusuf Yazıcı için bonservis beklentisinde. Sevilla, Yusuf için 35 milyon euro bonservisi gözden çıkarırken Milan'ın transferde devre dışı kalabileceği belirtiliyor. Öte yandan Trabzonspor Yusuf Yazcı'nın transferi sırasında sözleşmeye eklenen madde gereği yüzde 20'lik paydan 3.5 milyon euro gelir sağlayabilecek.

Yusuf Lille'de bu sezon çıktığı 40 maçta 14 gol ve 5 asistle oynadı.