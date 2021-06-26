İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı'ya bir dev daha talip oldu! Tam 35 milyon euro bonservis
Spor

Yusuf Yazıcı'ya bir dev daha talip oldu! Tam 35 milyon euro bonservis

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Lille'de sezonu şampiyon tamamlamasının ardından talipleri de bir bir artmaya başladı. İtalyan devi Milan'ın transfer görüşmelerine başladığı Yusuf Yazıcı için Sevilla'da devreye girdi. İspanyolların 35 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı belirtildi.

Star.com.tr26 Haziran 2021 Cumartesi 21:42 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:42
ABONE OL

Fransa Ligue 1'de Lille ile sezonu şampiyon tamamlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. İtalya Serie A'dan Milan'ın kadrosuna katmak istediği Yusuf için İspanya'dan Sevilla'da devreye girdi. Fransız basınının iddiasına göre İspanyol ekibi Yusuf için 35 milyon euro ödemeye hazır.

TRABZONSPOR'A 3.5 MİLYON EURO GELİR

Maddi sıkıntılar çeken Lille Kulübü milli futbolcu Yusuf Yazıcı için bonservis beklentisinde. Sevilla, Yusuf için 35 milyon euro bonservisi gözden çıkarırken Milan'ın transferde devre dışı kalabileceği belirtiliyor. Öte yandan Trabzonspor Yusuf Yazcı'nın transferi sırasında sözleşmeye eklenen madde gereği yüzde 20'lik paydan 3.5 milyon euro gelir sağlayabilecek.

Yusuf Lille'de bu sezon çıktığı 40 maçta 14 gol ve 5 asistle oynadı.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.