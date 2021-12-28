Yusuf Yazıcı'ya dev kulüp talip oldu! Sürpriz transfer

Sabah 28 Aralık 2021 Salı 13:23 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 13:23

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı takımından ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz kulübü Newcastle United milli futbolcu için talip oldu.

YUSUF YAZICI İÇİN GALATASARAY DA DEVREDE

Yusuf Yazıcı için son olarak Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Sabah'ın haberine göre, Terim'in kadrosunda görmeyi istediği Yusuf'un Galatasaray'a kulübe transferi Trabzonspor'a bağlı! Bordo-mavililer, 20 milyon Euro tazminat maddesinden vazgeçerse, Lille'in kiralama ücretinde sorun çıkarmayacağı öğrenildi.

NEWCASTLE UNİTED DEVREYE GİRDİ

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı için son olarak da Newcastle United devreye girdi. 24 yaşında oyuncu için teklif yapmaya hazırlanan İngiliz ekibi transferde ısrarcı.