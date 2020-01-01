İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9499
  • EURO
    6,6773
  • ALTIN
    290.971
  • BIST100
    114425
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun mesajı
Spor

Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sakatlığından dolayı ameliyat olmak için gittiği İtalya'da, Fransa'nın Lille kentindeki evi soyulan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

01.01.2020  23:34 - Güncelleme: 01.01.2020  23:34

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, sezon başında Trabzonspor'dan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille kulübüne transfer olan Yazıcı'yı telefonla aradı.

Görüşmesinde Çavuşoğlu, hem yaşadığı sakatlık hem de evine hırsız girmesi nedeniyle Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın da hırsızlık vakasıyla ilgilendiği aktarıldı.

Haberi Roma'da aldı

Aralık ayında Monaco-Lille maçında çapraz bağları kopan ofansif futbolcu geçen hafta bir süreliğine geldiği Trabzon'dan ameliyat olmak için İtalya'ya gitmişti.

Tedavisi için Roma'da bulunan 22 yaşındaki futbolcunun Lille'deki evine hırsız girdiği, değerli eşyaları ile arabasının çalındığı medyaya yansımıştı.

Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yürek dağlayan ayrıntılar ortaya çıktı
Yürek dağlayan ayrıntılar ortaya çıktı

Yürek dağlayan ayrıntılar ortaya çıktı

'Türkiye'nin savaş uçağı F-35'ten daha gelişmiş olacak'
'Türkiye'nin savaş uçağı F-35'ten daha gelişmiş olacak'

'Türkiye'nin savaş uçağı F-35'ten daha gelişmiş olacak'

Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!
Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!

Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!

Dengeleri değiştirecek hamle! Yeniden faaliyete girdi
Dengeleri değiştirecek hamle! Yeniden faaliyete girdi

Dengeleri değiştirecek hamle! Yeniden faaliyete girdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.