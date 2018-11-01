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Yusuf Yazıcı'yı İngiliz ve İspanyol socutlar takip ediyor

Her ne kadar geçen sezonki performansını aratsa da Trabzonspor’un genç yıldızının piyasası düşmedi. Ocak ayında onun için teklifler gelebilir!..

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TRABZONSPOR’UN yıldızı Yusuf Yazıcı’ya dev kulüplerin ilgisi devam ediyor. İngiltere ve İspanya’nın önde gelen takımlarının scoutları 21 yaşındaki orta saha için bilgi topluyor. Bordo-Mavililer’e devre arasında Yusuf için teklif gelmesi kuvvetle muhtemel. Antalya maçında sakatlanan Yusuf’un sol kalça kasında ikinci derecede yırtık tespit edildi. Genç futbolcu bu sakatlık sebebiyle 2-3 hafta gibi bir süre forma giyemeyecek. Bordo-Mavili takımla 2022’ye kadar mukavelesi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon 9 karşılaşmada 2 asistle oynadı. 

(Aksam)

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