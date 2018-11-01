Yusuf Yazıcı'yı İngiliz ve İspanyol socutlar takip ediyor
Her ne kadar geçen sezonki performansını aratsa da Trabzonspor’un genç yıldızının piyasası düşmedi. Ocak ayında onun için teklifler gelebilir!..
TRABZONSPOR’UN yıldızı Yusuf Yazıcı’ya dev kulüplerin ilgisi devam ediyor. İngiltere ve İspanya’nın önde gelen takımlarının scoutları 21 yaşındaki orta saha için bilgi topluyor. Bordo-Mavililer’e devre arasında Yusuf için teklif gelmesi kuvvetle muhtemel. Antalya maçında sakatlanan Yusuf’un sol kalça kasında ikinci derecede yırtık tespit edildi. Genç futbolcu bu sakatlık sebebiyle 2-3 hafta gibi bir süre forma giyemeyecek. Bordo-Mavili takımla 2022’ye kadar mukavelesi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon 9 karşılaşmada 2 asistle oynadı.
(Aksam)
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