Yusuf’a transfer izni çıktı

LİLLE’E gidip gitmeyeceği merak konusu olan Yusuf Yazıcı kararını verdi. Bordo-Mavililer’in sabah antremanında Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşen Yusuf, “Trabzonspor’u Avrupa’da temsil etmek istiyorum. Ayrılık benim için çok zor olacak ama Trabzonlu’nun Avrupa’da neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyorum” diyerek takımdan ayrılmak istediğini iletti.Ağoğlu da ayrılığın kendileri içinde zor olacağını ama karara saygı duyduğunu belirterek izin verdi. Bordo-Mavili yönetim, Lille Kulübü’nden bonservis bedeli olarak 16 milyon euro ve sonraki transferden de yüzde 10 pay istedi. Fransızlar bu teklifi kabul ederse, Yusuf Lille’e transfer olacak.