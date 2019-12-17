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Yusuf’tan 1 milyon euro daha gelecek

YUSUF Yazıcı Trabzonspor’a para kazandırmaya devam ediyor.

  • Star Spor
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Sezon başında Bordo-Mavili takım milli yıldızı Fransız ekibi Lille’e satarken 16 milyon 500 bin euro bonservis bedelini kasasına koymuştu. Ancak sözleşmede bazı bonus maddeleri de vardı. Buna göre Yusuf, Lille formasıyla bu sezon 2 maça daha çıkarsa, Trabzonspor 1 milyon euro daha alacak. Toplam gelir 17.5 milyon euroya çıkacak.

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