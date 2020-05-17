17 Mayıs 2020 Pazar 18:19 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 18:20

Avrupa'nın dev takımlarını peşinde koşturan Trabzonspor'un genç yıldızı için Abdülkadir Ömür için Fransa'dan dikkat çeken bir transfer iddiası daha gündeme geldi.

France Football, Ligue 1 ekiplerinden Nice'in genç oyuncunun transferi için istekli olduğunu yazdı.Geçtiğimiz yaz ayında da Monaco'nun listesinde olan Abdülkadir'in transferinin Fransız ekibinin Trabzonspor'un istediği 16 milyon Euro'luk talebi karşılayamaması sonrasında gerçekleşmediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile birlikte yıldızı parlayan bir diğer isim olan Yusuf Yazıcı, 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'in yolunu tutmuştu. 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldız, bu sezon Bordo-Mavili forma ile 11 resmi maça çıktı ve takımına 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.