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Yuto Nagatomo, 19 yaşındaki Taisei Miyashiro'yu Galatasaray'a önerdi

Galatasaray scoutları, Yuto Nagatomo'nun tavsiyesiyle Japonya'nın 2000 doğumlu yıldız adayı Taisei Miyashiro'yu izledi.

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Polonya'da devam eden U-20 Dünya Kupasını izleyen Galatasaray'ın scoutları, Yuto Nagatomo'nun tavsiyesi ile Japonya'nın 2000 doğumlu yıldız adayı Taisei Miyashiro'yu izlediler.

Bu iki karşılaşmada 2 gol atan forvet oyuncusunun bazı özellikleri dikkat çekti. Geleceğe yatırım olarak kadroya katabileceği raporu verildi.

ALBAYRAK: "BAKIMA GİRECEĞİM"

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, çok yorulduğunu ve kendisini bakıma alacağını açıkladı.

Sezon boyu çok yorulduğunu ifade eden tecrübeli yönetici, "Herkes gibi dinlemeye ihtiyacım var. Baştan aşağı bir check up yaparak kendime bir süre izin vereceğim" dedi.

(Fotomaç)

´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

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