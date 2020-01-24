İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9369
  • EURO
    6,5616
  • ALTIN
    296.948
  • BIST100
    123168
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yuto Nagatomo'nun Bologna'ya transferinde pasaport engeli
Spor

Yuto Nagatomo'nun Bologna'ya transferinde pasaport engeli

Galatasaray'da ayrılığı beklenen Yuto Nagatomo'ya transfer için engel çıktı.

24.01.2020  11:15 - Güncelleme: 24.01.2020  11:15

Galatasaray'da ayrılması beklenen Yuto Nagatomo'nun önüne pasaport engeli çıktı. Bologna'nın istediği Japon oyuncunun AB vatandaşlığının bulunmaması transferi de zora soktu.

Kadrosunda Avrupa Birliği vatandaşı olmayan 3 oyuncusu olan İtalyan ekibi bir oyuncusunu göndermeden Nagatomo'yu kadrosuna katamıyor.

TERİM'İN NAGATOMO AÇIKLAMASI

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nagatomo için şu açıklamayı yaptı; "Nagatomo, benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyunculardan biri. Futbolculuğu ve karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Nagatomo bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Bir derdimiz, sıkıntımız yok. Hala antrenmanların en çok çalışanı. Denilen her şeyi yapıyor. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önce karşılaşsaydık. Nagatomo'yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız."

(Sabah)

Bakan Koca duyurdu: '24 saat nöbet' uygulaması devrede

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!
Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!

Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!

İşte Yunanistan'ın tezlerini boşa çıkaran 8 karar!
İşte Yunanistan'ın tezlerini boşa çıkaran 8 karar!

İşte Yunanistan'ın tezlerini boşa çıkaran 8 karar!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.