Yüzlerce güreşçi 180 bin TL'lik altın kemer için mücadele edecek

Kocaeli, hafta sonu Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ne 15. kez ev sahipliği yapacak. Geleneksel olarak düzenlenen müsabakaların bu yılki farkı ise yeni bir düzenlemeyle oldu. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından bu sene ilk kez 7 etaptan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi uygulamaya konuldu. Kocaeli'de yapılacak olan müsabakalar ligin ikinci etabını oluşturacak. Bin 400'ün üzerinde güreşçinin ter dökeceği müsabakalar neticesinde şampiyon sporcu 180 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi olacak. Müsabakalar, geçen yıl olduğu gibi İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleşecek. Kocaeli'ye gelen sporcular için davul zurna eşliğinde kortej düzenlendi. İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde başlayan kortej Kent Meydanı'nda basın açıklamasıyla sürdü. Okunan manilerin ardından etkinlik sona erdi. Tüm Kocaeli halkı, yapılan anonslarla müsabakalara davet edildi. Öte yandan, bu yılki Altın Kemer Yağlı Güreşlerinin Karamürselli efsane güreşçi Kadir Birlik onuruna organize edileceği açıklandı.

"TÜRKİYE'YE DAMGA VURAN YENİ LİG ANLAYIŞININ AYNI GÜZELLİKTE DEVAM EDECEĞİNDEN TEREDDÜDÜMÜZ YOK"



Lig uygulamasının aynı güzellikte süreceğinden şüphe duymadıklarını belirten TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, "Bu sene ilk kez Türkiye yağlı güreş camiasına yeni bir anlayışla yağlı güreş ligini kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlamalarıyla birlikte ilk kez olan Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni de tüm güreşseverlerin beğenisine sunmuş bulunmaktayız. Manavgat'ta Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin birinci etabını gerçekleştirmiştik. İnşallah burada yarın ikinci etabını Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin Seka Park Yağlı Güreşleri'yle devam ettirmiş olacağız. Manavgat'ta bütün Türkiye'ye damga vuran bu yeni lig anlayışının aynı güzellikte burada da devam edeceği hususunda hiçbir tereddüdümüz yok" dedi.

"KARAMÜRSELLİ EFSANE GÜREŞÇİMİZ KADİR BİRLİK ONURUNA ORGANİZE EDİYORUZ"



Müsabakalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "15. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerimiz Cumartesi ve Pazar günü, yani 10-11 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de güreşlerimiz İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl Altın Kemer Yağlı Güreşleri'mizi Karamürselli efsane güreşçimiz Kadir Birlik onuruna organize ediyoruz. Şu anda aramızda bulunan Kocaeli'nin gururu şampiyon güreşçimiz Kadir Birlik ağabeyimizi kutluyor, spora ve güreşe kazandırdığı değerler hususunda huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Altın Kemer Güreşlerimiz bu sene önemli bir görevi de ifa ediyor. Bilindiği üzere TGGF, 2023 yılında 7 organizasyondan oluşacak Türkiye Yağlı Güreşler Ligi'ni yapacağını ilan etti. 15. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerimiz yeni oluşturulan ligin ikinci ayağı olacak. Bu yönüyle de güreşlerimiz ülke çapında daha fazla takip edilecek, daha fazla izlenecek inşallah. Ayrıca bu yıl 7 yarışta ilk 24'e girecek baş pehlivanlar Kırkpınar'a direkt katılıma da hak kazanacaklar" diye konuştu.

"BİN 400'ÜN ÜZERİNDE GÜREŞÇİNİN KATILIMI OLACAK"



Altın kemerin değerinin 180 bin TL olduğuna ve bin 400'den fazla güreşçinin katılım göstereceğine değinen Gündoğdu, "Kocaeli tarih boyunca minder güreşlerine ve yağlı güreşlere çok destek vermiş, çok önemli pehlivanlar ve şampiyonlar yetiştirmiştir. Bunlar arasında Hergeleci İbrahim, Gazanfer Bilge, Hasan Gemici, Adil ve İrfan Atan kardeşler, Aydın Demir, Ömer Arslantaş ve Ahmet Taşçı gibi isimleri sayabiliriz. Seka Park Yağlı Güreşlerimizde baş pehlivanlığı kazanacak güreşçimize her yıl olduğu gibi bu sene de altın kemer takdir edeceğiz. Seka Park'ın baş pehlivanı bu yıl Altın Kemer Yağlı Güreşleri için Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenmiş 180 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi olacak. Güreşlerimize 70 baş pehlivan, 90 baş altı, 100 büyük orta ve yaklaşık bin 400'ün üzerinde güreşçinin katılımı olacak" ifadelerini kullandı.