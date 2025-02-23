Transfer dönemi dışında da olsak takımlar hem kış hem de yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz transfer döneminde ismi Süper Lig devleriyle anılan ama Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli orta saha yakın zamanda Süper Lig'de forma giyecek.

İNGİLİZ BASINI AYRILIĞI DUYURDU

İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester City, İlkay Gündoğan ile yolları ayırmanın planları yapıyor. Bu ayrılığın sene sonunda olacağı aktarıldı. İngiliz ekibi son zamanlarda yaşadığı düşüşün ardından yaz transfer döneminde agresif bir politika izlemenin planlarını yapıyor. Bu süreçte de bazı isimlerle vedalaşılacak. Bu isimlerden biri de İlkay Gündoğan olacak.

GALATASARAY YENİDEN GÜNDEMİNE ALDI

Geçen yaz döneminde İlkay Gündoğan için nabız yoklayan ancak bu transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray bu gelişmelerin ardından yeniden 34 yaşındaki yıldız ile yeniden temasa geçti. Bu transferin gelecek sene gerçekleşmesinin uzak ihtimal olmadığı öğrenildi.

35 MAÇTA 4 GOLE KATKI VERDİ

City ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu bu sezon İngiliz ekibinde 34 maça 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.