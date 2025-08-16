İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yüzyılın buluşması! Ve İlkay Gündoğan “Tamam” dedi!
Spor

Yüzyılın buluşması! Ve İlkay Gündoğan “Tamam” dedi!

Manchester City ile yollarını ayıracak olan İlkay Gündoğan için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu yakında Süper Lig'de forma giyecek. İşte İlkay Gündoğan haberinin detayları...

Emre Sarı16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
Yüzyılın buluşması! Ve İlkay Gündoğan “Tamam” dedi!
ABONE OL

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın geleceği merak ediliyor. Yıldız futbolcunun adı Galatasaray ile anılıyordu. Transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım şimdi ise kaleci transferinin peşinde. Galatasaray son olarak ise orta saha için nabız yoklayacak ve bu isminde İlkay Gündoğan olması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFERİN SON GÜNLERİNDE TEKRAR YOKLAYACAK

Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray, kaleci ve stoper transferi sonrası orta saha için adaylara bakacak. Bu isimler içinde İlkay Gündoğan öne çıkıyor. Okan Buruk da bu transfere onay verdi. İlkay Gündoğan istediği maaş konusunda düşüşe razı olursa imzaların atılacağı öğrenildi. Manchester City de bu ayrılık karşısında zorluk çıkarmama kararı aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, geçen sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 38'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3359 dakika sahada kalan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 8 asistle skora etki etti.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.