Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın geleceği merak ediliyor. Yıldız futbolcunun adı Galatasaray ile anılıyordu. Transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım şimdi ise kaleci transferinin peşinde. Galatasaray son olarak ise orta saha için nabız yoklayacak ve bu isminde İlkay Gündoğan olması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFERİN SON GÜNLERİNDE TEKRAR YOKLAYACAK

Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray, kaleci ve stoper transferi sonrası orta saha için adaylara bakacak. Bu isimler içinde İlkay Gündoğan öne çıkıyor. Okan Buruk da bu transfere onay verdi. İlkay Gündoğan istediği maaş konusunda düşüşe razı olursa imzaların atılacağı öğrenildi. Manchester City de bu ayrılık karşısında zorluk çıkarmama kararı aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, geçen sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 38'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3359 dakika sahada kalan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 8 asistle skora etki etti.