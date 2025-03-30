Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde başarılı bir sezon geçiriyor. Milli futbolcunun bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. 5 büyük ligden birçok takım yıldız oyuncuyu takibine aldı.

DEĞERİNİ KATLADI

Milli futbolcunun piyasa değeri katlanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun güncel değeri 25 milyon euro seviyesine çıktı. Galatasaray'a transfer olduğunda 200 bin Euro değeri olan millî futbolcu böylece bonservis değerini toplamda 125 kat artırmış oldu.

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Dünya devleri 26 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İngiltere'den Manchester United'ın Kerem'e ilgisi devam ediyor. Premier Lig devi yıldız futbolcu için 50 milyon euro'yu gözden çıkardı. Kerem, Manchester United'ı tercih ederse milli kaleci Altay Bayındır ile aynı takımda buluşacak. Bunun dışında Barcelona'nın da başarılı oyuncu için nabız yokladığı gelen bilgiler arasında.

18 GOLE KATKI YAPTI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 40 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 12 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Ayrıca Kerem'in 2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunuyor.