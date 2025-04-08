Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde başarılı bir sezon geçiriyor. Milli futbolcunun bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. 5 büyük ligden birçok takım yıldız oyuncuyu takibine aldı.

ARSENAL KEREM'İ İZLEDİ VE BEĞENDİ

İngiliz basınında, Arsenal'in milli futbolcumuzu son oynanan Porto maçında izlediği ve beğendiği haberini yer verildi. Londra ekibinin bu transfer için yakın zamanda Benfica ile temasa geçeceği de haberde yer aldı. Portekiz ekibinin ise bu transferden beklentisinin 50 milyon euro civarında olacağı iddia ediliyor. Kerem Aktürkoğlu'nu ayrıca başka takımların da izlediği gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 42 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 14 kez fileleri havalandırırken 9 da asist yaptı. Ayrıca Kerem'in 2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunuyor.