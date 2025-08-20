İSTANBUL 28°C / 18°C
Spor

Yves Bissouma'dan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Yves Bissouma'dan sürpriz bir hamle geldi. Malili futbolcu, milli takım arkadaşı Nene'nin Fenerbahçe'ye transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

HABER MERKEZİ20 Ağustos 2025 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Yves Bissouma'dan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran hamle
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak RB Salzburg'dan Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerin transferi resmi olarak açıklamasından sonra gündemdeki bir diğer isim olan Yves Bissouma'dan sürpriz bir hamle geldi.

Tottenham'ın Malili futbolcusu Bissouma, milli takımdan mesai arkadaşı Nene'nin Fenerbahçe'ye transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum." sözlerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

Malili yıldızın gece yarısı yaptığı bu paylaşım Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

