İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2023 Pazartesi / 4 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0202
  • EURO
    28,8965
  • ALTIN
    1677.81
  • BIST100
    7680.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası devam ediyor
Spor

Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası devam ediyor

Erzurum'da düzenlenen Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası devam ediyor.

18 Eylül 2023 Pazartesi 20:32 - Güncelleme:
Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası devam ediyor
ABONE OL

Erzurum'da devam eden Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisinde, şampiyona için kentte gelen sporcuları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çiftçi, "Bu müsabakalarda başarılı olan sporcularımız ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecekler. Bütün sporcu, teknik adamlarımıza ve hakemlerimize üstün başarılar diliyorum. Sporcularımız inşallah bundan sonra da ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacaklarına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de gerçekleştirilen şampiyonanın önemine değinerek, "Bakü'de gerçekleştirilen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye olarak 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak takım halinde dünya şampiyonu olduk. Gençler, sizler de önünüzde bu işi yapan abileriniz ve ablalarınızın yanında çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Ümitli ve ümitvar olacağız, moralli olup çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 73 ildeki 743 kulüpten 2 bin 200 sporcunun katılımıyla 21 Eylül'e kadar devam edecek.

  • Zekeriya Tutar
  • Ümitler Türkiye
  • Tekvando Şampiyonası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.