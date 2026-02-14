İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Zach LaVine sezonu kapattı

NBA takımlarından Sacramento Kings'in yıldız ismi Zach LaVine, sağ elinden geçireceği operasyon nedeniyle sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
Zach LaVine sezonu kapattı
ABONE OL

Sacramento Kings'in tecrübeli guardı Zach LaVine'in sağ elinden ameliyat olacağı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.

Prime Video muhabiri Chris Haynes'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre yıldız oyuncu sezonu kapatma kararı aldı.

LaVine'in cerrahi operasyonu All-Star arasının ardından gerçekleştirilecek.

Kings'in All-Star molası öncesindeki son üç maçında forma giyemeyen LaVine'in yokluğunun nedeni parmak sakatlığı olarak açıklanmıştı. İki kez All-Star seçilen 30 yaşındaki oyuncu, sezon boyunca çeşitli sakatlıklarla mücadele etti. Daha önce de ayak bileği problemi nedeniyle bir süre parkelerden uzak kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl San Antonio Spurs ve Chicago Bulls'un da dahil olduğu üç takımlı bir takas sonucunda Sacramento kadrosuna katılan LaVine, 2025-26 sezonunda maç başına 19.2 sayı ortalaması yakalarken yüzde 47.9 saha içi isabet oranıyla oynadı.

Sacramento Kings, bu sezon lig genelinde en kötü dereceye sahip takım konumunda bulunuyor. 12 galibiyet – 44 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Kings, All-Star arasına 14 maçlık mağlubiyet serisiyle girdi.

  • Zach LaVine
  • Sacramento Kings
  • Ameliyat

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.