Zach LaVine sezonu kapattı

Sacramento Kings'in tecrübeli guardı Zach LaVine'in sağ elinden ameliyat olacağı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.

Prime Video muhabiri Chris Haynes'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre yıldız oyuncu sezonu kapatma kararı aldı.

LaVine'in cerrahi operasyonu All-Star arasının ardından gerçekleştirilecek.

Kings'in All-Star molası öncesindeki son üç maçında forma giyemeyen LaVine'in yokluğunun nedeni parmak sakatlığı olarak açıklanmıştı. İki kez All-Star seçilen 30 yaşındaki oyuncu, sezon boyunca çeşitli sakatlıklarla mücadele etti. Daha önce de ayak bileği problemi nedeniyle bir süre parkelerden uzak kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl San Antonio Spurs ve Chicago Bulls'un da dahil olduğu üç takımlı bir takas sonucunda Sacramento kadrosuna katılan LaVine, 2025-26 sezonunda maç başına 19.2 sayı ortalaması yakalarken yüzde 47.9 saha içi isabet oranıyla oynadı.

Sacramento Kings, bu sezon lig genelinde en kötü dereceye sahip takım konumunda bulunuyor. 12 galibiyet – 44 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Kings, All-Star arasına 14 maçlık mağlubiyet serisiyle girdi.