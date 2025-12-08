İSTANBUL 11°C / 7°C
Spor

Zafer Görgen: Beşiktaş'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık

Gaziantep FK'de Myenty Abena ve Zafer Görgen, Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

8 Aralık 2025 Pazartesi 23:23
Zafer Görgen: Beşiktaş'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık
Gaziantep FK'de Myenty Abena ve Zafer Görgen, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç sonunda konuşan Myenty Abena, kaçan galibiyete dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğrenmemiz, çıkarmamız gereken ders, o skoru korumaktı. Çünkü burada skoru korumak kolay değil."

ZAFER GÖRGEN: "KALECİ HATA YAPARSA TELAFİSİ YOK"

Beşiktaş karşısında 11 kurtarış yaparak kariyer rekoru kıran kaleci Zafer Görgen, hem maç performansını hem de kaleciliğin zorluklarını anlattı.

Zafer Görgen, hataların futbolun bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız, kaliteli ayaklarımız ve kaliteli bir hocamız var. Beşiktaş'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık. Bazılarını gerçekleştirdik, bazılarını gerçekleştiremedik."

"İKİ TAKIMIN DA AYAĞINA SAĞLIK"

Maçın genel değerlendirmesini de yapan genç kaleci, Beşiktaş'a karşı iki kez öne geçmelerine rağmen skoru koruyamamalarının üzücü olduğunu belirtti:

"İki takımın da ayağına sağlık. Güzel bir mücadele izlettik. Bugün burada iki sefer öne geçip berabere kalmak bir anlamda bizim için kötü oldu. Camiamız, hocamız, yönetimimiz ve taraftarımız bir olarak karakter gösterdik."

Son olarak Beşiktaş'a karşı hazırlıklarını da hatırlattı:

Popüler Haberler
