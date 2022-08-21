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Spor

Zafer Olgun: Galatasaray ve Kasımpaşa'yı yenerek ligde iddialı olduğumuzu gösterdik

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Asbaşkanı Zafer Olgun, Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa karşısında da 3 puan kazanarak, ligde iddialı olduklarını tüm spor kamuoyuna gösterdiklerini söyledi.

AA21 Ağustos 2022 Pazar 17:01 - Güncelleme:
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Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam sahalarında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek, üst üste 2 maç kazandıklarını hatırlattı.

Rakipleri önünde etkili oyun ortaya koyduklarını ve 3 puanı hak ettiklerini vurgulayan Olgun, "Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa karşısında 3 puan elde ettik. Üst üste alınan iki galibiyetle ligde iddialı olduğumuzu tüm spor kamuoyuna gösterdik. Puanımızı 6'ya yükselttik. Giresunspor, şehrine yakışır bir şekilde daha büyük başarılara imza atacaktır. Süper Lig'e renk katmaya devam edeceğiz." dedi.

Giresunspor taraftarına da teşekkür eden Olgun, desteklerini artırarak sürdürmelerini istedi.

Olgun, transfer çalışmalarının devam ettiğini, ihtiyaç duyulan bölgelere kulübün bütçesi ölçüsünde gereken takviyelerin yapılacağını da sözlerine ekledi.

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