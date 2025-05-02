İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2025 Cuma / 5 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5708
  • EURO
    43,7168
  • ALTIN
    3998.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zaha açıkladı! Galatasaray'a dönecek mi?
Spor

Zaha açıkladı! Galatasaray'a dönecek mi?

MLS ekiplerinden Charlotte forması giyen Wilfried Zaha sosyal medya hesabında Galatasaray taraftarının sorusunu yanıtladı. Fildişili yıldız, sarı kırmızılıra dönüp dönmeyeceği sorusuna da cevap verdi.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Zaha açıkladı! Galatasaray'a dönecek mi?
ABONE OL

Galatasaray'dan kiralık olarak MLS ekiplerinden Charlotte'a transfer olan Wilfried Zaha bir Galatasaray taraftarının sorusuna sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sarı-Kırmızılı taraftar Zaha'ya "Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini bilmek istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek istiyorum." şeklinde bir soru sordu.

Yıldız oyuncu bu soruya, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum.

Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim, normalde cevaplamayacaktım ama Galatasaray taraftarı bana bu konuda çok fazla mesaj yolluyor.

Galatasaray iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor bu yüzden ben de sadece kendi sezonuma odaklanmaya çalışıyorum." şeklinde cevap verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.