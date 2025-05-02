Galatasaray'dan kiralık olarak MLS ekiplerinden Charlotte'a transfer olan Wilfried Zaha bir Galatasaray taraftarının sorusuna sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sarı-Kırmızılı taraftar Zaha'ya "Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini bilmek istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek istiyorum." şeklinde bir soru sordu.

Yıldız oyuncu bu soruya, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum.

Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim, normalde cevaplamayacaktım ama Galatasaray taraftarı bana bu konuda çok fazla mesaj yolluyor.

Galatasaray iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor bu yüzden ben de sadece kendi sezonuma odaklanmaya çalışıyorum." şeklinde cevap verdi.