İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5302
  • EURO
    28,8473
  • ALTIN
    1613.89
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zaha: ''Benim için hayalin gerçekleşmesi!''
Spor

Zaha: ''Benim için hayalin gerçekleşmesi!''

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanındaki galibiyeti değerlendirdi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 01:11 - Güncelleme:
Zaha: ''Benim için hayalin gerçekleşmesi!''
ABONE OL

Galatasaray'da Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanındaki galibiyeti değrelendirdi.

Zaha, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi demek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve gol atmak. Bu gece, benim için büyük bir gece" sözlerini sarf etti.

Fildişili futbolcu sözlerine, "Bu takımın bir inancı var. Bu takım hakkında bildiğim bir şey varsa, o da onların canını yakabilecek kadar yeterli bir takım olduğumuzdu. Geriye düşşek de kafamızı kaldırmamız gerektiğini biliyorduk" diye devam etti.

Zaha, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayalini kurduğum bir şeydi. Otobüste Şampiyonlar Ligi marşını açtık. Sonunda bunu başardığımı hissettim. En iyilere karşı yeteneklerimi gösterebileceğim bir sahne" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi pozisyon aldım ve golü atmaya çalıştım. İstediğimi başardım." diyen 30 yaşındaki futbolcu, "İnsanlar Manchester United'a mesaj gönderdiğimi anıyor ama bu tutku. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımda golümü attım ve duygu patlaması yaşadım." açıklamasında bulundu.

Zaha son olarak, "Galatasaray'ın ismini alışık olduğu yere, yukarılara çıkarmak istiyorum. Bu önemli olan." ifadelerini kullandı.

  • manutd galibiyet
  • galatasaray zaferi
  • wilfried zaha değerlendirmesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.