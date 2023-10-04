Zaha: ''Benim için hayalin gerçekleşmesi!''

Galatasaray'da Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanındaki galibiyeti değrelendirdi.

Zaha, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi demek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve gol atmak. Bu gece, benim için büyük bir gece" sözlerini sarf etti.

Fildişili futbolcu sözlerine, "Bu takımın bir inancı var. Bu takım hakkında bildiğim bir şey varsa, o da onların canını yakabilecek kadar yeterli bir takım olduğumuzdu. Geriye düşşek de kafamızı kaldırmamız gerektiğini biliyorduk" diye devam etti.

Zaha, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayalini kurduğum bir şeydi. Otobüste Şampiyonlar Ligi marşını açtık. Sonunda bunu başardığımı hissettim. En iyilere karşı yeteneklerimi gösterebileceğim bir sahne" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi pozisyon aldım ve golü atmaya çalıştım. İstediğimi başardım." diyen 30 yaşındaki futbolcu, "İnsanlar Manchester United'a mesaj gönderdiğimi anıyor ama bu tutku. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımda golümü attım ve duygu patlaması yaşadım." açıklamasında bulundu.

Zaha son olarak, "Galatasaray'ın ismini alışık olduğu yere, yukarılara çıkarmak istiyorum. Bu önemli olan." ifadelerini kullandı.