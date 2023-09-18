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Spor

Zaha, Kopenhag maçına kilitlendi!

Galatasaray'ın yıldız transferlerinden Wilfried Zaha'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına hazır hale gelmesi bekleniyor.

Fanatik18 Eylül 2023 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Zaha, Kopenhag maçına kilitlendi!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada Wilfried Zaha ile ilgili olarak, Kopenhag maçında kadroda olacağını açıkladı.

Bu doğrultuda Fildişili kanat oyuncusu, dünkü idmanda da takımla birlikte çalıştı.

Gelen haberlere göre 30 yaşındaki futbolcunun, form grafiğini her geçen gün daha fazla yükselttiği öğrenilirken, Danimarka ekibi ile oynanacak maç için de hazır hale gelmeye çalıştığı bildirildi.

Tecrübeli oyuncunun, ilk 11'de oynaması beklenmezken, karşılaşmanın gidişatına göre ikinci devrede süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu şekilde Zaha'nın, yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmesi hedefleniyor.

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