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Spor

Zaha takımla çalışmalara başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha takımla birlikte çalıştı.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Zaha takımla çalışmalara başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda Wilfried Zaha takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman pas çalışması ile başladı ve daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise Samsunspor karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu.

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, özel programındaki çalışmalarının ardından takımla antrenmanda yer aldı. Milli takımdan bu sabah dönen Cedric Bakambu ile milli takım kampından sonra İngiltere'ye özel eşyalarını almaya giden Davinson Sanchez çalışmada yer almadı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Antrenman öncesinde ise 29 yaşına giren Fransız futbolcu Leo Dobois için doğum günü kutlaması yapıldı.

Galatasaray yarın yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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