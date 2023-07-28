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Spor

Zaha ve Bakambu, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferleri Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

IHA28 Temmuz 2023 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Zaha ve Bakambu, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
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UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda FK Zalgiris Vilnius ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda FK Zalgiris Vilnius ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Öte yandan yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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