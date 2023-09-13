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Spor

Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Durdurulması için faul gerekiyor

İngiltere'de geçen sezonun faul istatistikleri açıklandı. Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, en çok faul yapılanlar arasında 5. sırada yer aldı.

Akşam13 Eylül 2023 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Durdurulması için faul gerekiyor
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Geçtiğimiz sezonu Crystal Palace forması ile geçiren Wilfried Zaha, 1'i FA Cup olmak üzere toplamda 28 maçta mücadele etti. Bu süreçte toplam 2 bin 384 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli yıldız 7 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.

Top sürme ve çalım konusunda etkili bir isim olan Zaha istatistikleriyle dikkat çekti. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 77 kez faulle durduruldu. Zaha, bu sayı ile ligde en çok faul alan 5'inci futbolcu oldu.

Maç başına ortalamada ise ilk sırada kendisine yer buldu. Genel listede Zaha'nın eski takım arkadaşı Jordan Ayew, 105 kez faule maruz kalarak ilk sırada yer aldı. Newcastle'dan Bruno Guimaraes 96, Leicester'dan James Maddison 90, Manchester City'den Jack Grealish ise 83 kez faulle durduruldu.

Ligde 27 maçta sahaya çıkan Zaha, 161 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Kaleye 22 isabetli şut gönderdi. 59 çalım ile takımı adına etkili bir rol oynadı.

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