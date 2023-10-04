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Spor

Zaha'dan ilk siftah eski takımına

Galatasaray formasıyla Manchester United filelerini havalandıran Zaha, kendi adına özel bir akşam yaşadı. Dün akşam oynanan maça 11'de başlayan Fildişili oyuncu, kariyerindeki ilk devler ligi golünü eski takımı Manchester United'a karşı buldu.

4 Ekim 2023 Çarşamba 10:40 - Güncelleme:
Zaha'dan ilk siftah eski takımına
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Sarı-Kırmızılılar'da ilk 11'deki ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkan Zaha, 2-1 kazandıkları mücadelede takımına beraberliği getiren golü atmıştı. Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez ağları havalandıran Zaha, dün kısa süre oynadığı ve Crystal Palace formasıyla uzun yıllar rakip olduğu United'a karşı Old Trafford'da 11'deydi.

TOPLAMDA 4. GOLÜNÜ ATTI

Karşısındaki savunmacısı Dalot'a zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, 23'te Sanchez'in uzun pasında rakibini adeta sırtına alarak ceza sahası içerisinde girdi ve yarım vole vuruşla golünü attı. United'a karşı Palace dahil 17. maçına çıkan çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, Old Trafford'da 3., toplamda Kırmızı Şeytanlar'a karşı 4. golünü kaydetti.

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