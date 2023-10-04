Zaha'dan ilk siftah eski takımına

Sarı-Kırmızılılar'da ilk 11'deki ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkan Zaha, 2-1 kazandıkları mücadelede takımına beraberliği getiren golü atmıştı. Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez ağları havalandıran Zaha, dün kısa süre oynadığı ve Crystal Palace formasıyla uzun yıllar rakip olduğu United'a karşı Old Trafford'da 11'deydi.

TOPLAMDA 4. GOLÜNÜ ATTI

Karşısındaki savunmacısı Dalot'a zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, 23'te Sanchez'in uzun pasında rakibini adeta sırtına alarak ceza sahası içerisinde girdi ve yarım vole vuruşla golünü attı. United'a karşı Palace dahil 17. maçına çıkan çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, Old Trafford'da 3., toplamda Kırmızı Şeytanlar'a karşı 4. golünü kaydetti.