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Spor

Zaha'nın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

MKE Ankaragücü karşılaşmasında Galatasaray'daki ilk golünü atan Wilfried Zaha'nın sözleşmesinde özel madde ortaya çıktı. Fildişi oyuncunun 15 golü geçmesi halinde ekstra bonuslar alacağı öğrenildi.

Sabah2 Ekim 2023 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Zaha'nın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!
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Ankaragücü maçında yenik duruma düşen Galatasaray'ı ayağa kaldıran Wilfried Zaha'nın golünde meşin yuvarlak, 15 metre mesafeden tam 124 km hızla ağlara gitti.

En az 15 gol hedefi koyarak sarı-kırmızılı takıma gelen Fildişi Sahilli yıldız, ilk kez tabelayı değiştirdi. Sözleşmesinde gol+asist sayısında 15'e ulaşması halinde özel bonuslar olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis'in de sözleşmesinde 15 gole özel 100 bin Euro prim vardı. 4.3 milyon Euro garanti ücrete oynayan Zaha'ya bonservis verilmediği için 2.3 milyon Euro imza parası ödendi.

30 yaşındaki kanat oyuncusu ayrıca belirli maç sayısı, takımın Avrupa ve lig performansı, gol ve asist rakamlarına göre 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde bonusu cebine koyacak.

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