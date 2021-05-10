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Spor

Zahavi kabusu yaşadı! Evini soyup, çocuklarını ve eşini rehin aldılar!

Kurye kılığında eve giren iki hırsız, PSV'li futbolcu Eran Zahavi'nin eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin almasının ardından soygunu gerçekleştirdi.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:27 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:27
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Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen Eran Zahavi'nin evi soyuldu.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Eran Zahavi takım otobüsüyle gittiği deplasman maçı sırasında kurye kılığında eve giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin almasının ardından soygunu gerçekleştirdi.

Ülke emniyetinden yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan olay sırasında kimsenin yaralanmadığı ve 20'li yaşlardaki söz konusu kişilerin yakalanması için gereken çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Konu hakkında Instagram hesabından açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki Zahavi, "Hiç istenmeyen bir durum yaşandı. Bu olay normal bir hırsızlık vakasının çok daha ötesinde." ifadelerini kullandı.

Zahavi, ülkesinin Hapoel Tel Aviv, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv, İtalya'nın Palermo ve Çin'in Guangzhou R&F formalarını giymişti.

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