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Zaha'yı 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan C.Palace, Feghouli'e takip oldu

Wilfred Zaha'yı elinde tutamayacak olan Crystal Palace, Galatasaray'ın göz bebeği Feghouli ile ilgileniyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Aaron Wan-Bissaka’yı 55 milyon Euro karşılığında M.United’a satan C.Palace, süper yıldızı Wilfred Zaha’yı ise Arsenal’e göndermeye hazırlanıyor. Premier Lig’de oynadığı futbolla ayakta alkışlanan Zaha 36 maçta 10 gol 10 asist yaparken İngiliz kulübün 26 yaşındaki oyuncunun değerini 80 milyon Euro olarak belirlemesi bir hayli tartışıldı.
 
FEGHOULİ CRYSTAL PALACE’IN LİSTESİNDE
 
Her iki kanatta da oynama yeteneğiyle ön plana çıkan Zaha’yı elinde tutamayacak olan C.Palace’ın milli futbolcunun yerini doldurmak için arayışlara girdiği, İngiliz yöneticilerin listeye Sofiane Feghouli’yi aldıkları belirtildi. Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük bir payı olan Feghouli’nin eski günlerine geri dönmesi ve ritmini yakalaması C.Palace’ın dikkatini çekerken, Cezayirli oyuncunun daha önce Premier Lig tecrübesi yaşaması Roy Hodgson’ı tatmin eden en büyük faktörlerin başında geliyor.
 
FEGHOULİ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OYNAMAK İSTİYOR
 
Fatih Terim’in bu sezon en çok güvendiği futbolculardan biri olan Feghouli’nin C.Palace’a vereceği yanıt merakla beklenirken, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun Şampiyonlar Ligi detayı sebebiyle Galatasaray’dan ayılmayacağı tahmin ediliyor. 40 maçta 13 gol 7 asistlik performansıyla parmak ısırtan Feghouli’nin şu andaki değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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