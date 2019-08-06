Zajc’ın yuvadan uçma vakti geldi
FİNANSAL Fair Play anlaşması nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilen Fenerbahçe’nin Miha Zajc için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
- Star Spor
Empoli’den 3.5 milyon euroya alınan Sloven oyuncu, Kruse transferi sonrası kendisinin yedek kalacağını söylemişti. Yeni sezonda ilk 11 şansı düşük olan Zajc’ı satma kararı alan Kanarya bu oyuncu için 9 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Fener, bu rakamı ödeyecek kulübe evet cevabı verecek.
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