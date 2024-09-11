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Spor

Zalewski adım adım Galatasaray'a! Görüşmelerde sona gelindi

Kanat bölgesine takviye yapmak için transfer döneminin son günlerinde gaza basan Galatasaray'da gündemde Roma forması giyen Nicola Zalewski bulunuyordu. Sarı kırmızılıların, Polonyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelerde son aşamada olduğu belirtildi.

AKŞAM11 Eylül 2024 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Zalewski adım adım Galatasaray'a! Görüşmelerde sona gelindi
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Transferi en az iki takviyeyle bitirmek isteyen Galatasaray'da kanat ve orta saha için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. TRT Spor'un haberine göre Sarı-Kırmızılı yönetim, Nicola Zalewski'nin transfer görüşmelerini ilerletmek üzere Roma'ya gitti.

Çizme basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Cim-Bom, bu transfer için Roma'ya 8 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonusluk bir teklif sundu. Corriere dello Sport'ta ise 22 yaşındaki Polonyalı oyuncuya sunulan kontratın detaylarıyla ilgili bilgiler yer aldı. Habere göre Aslan; Zalewski'ye 4 yıllık sözleşme ve senelik 2 milyon euro net ücret ödeyecek.

Roma'da yıllık 350 bin euro kazanan kanat oyuncusunun, Cim-Bom'un teklifi ne karşın 2.5 milyon maaş talebinde bulunduğu da belirtildi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki Zalewski, asıl mevkisi orta saha sol olmasına karşın sol bekte de forma giyiyor. Piyasa değeri 12 milyon euro olan yetenekli oyuncu, geçen sezon Roma ile çıktığı 33 maçta 3 asistlik skor katkısı verdi.

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