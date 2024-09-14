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Spor

Zalewski transferi Cenk Ergün'ün sonu oldu! İşte istifanın sebepleri

Zalewski transferi için Roma giden ve eli boş dönen Galatasaray yönetiminde bilet Cenk Ergün'e kesildi. Victor Osimhen transferi ile büyük ses getiren sarı kırmızılılar, Zalewski transferi için gittiği İtalya seferinden eli boş dönünce sportif direktör Cenk Ergün, hakkında çıkan iddialar sonrasında istifa ettiğini açıkladı.

14 Eylül 2024 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Zalewski transferi Cenk Ergün'ün sonu oldu! İşte istifanın sebepleri
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Zalewski için Roma ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Polonyalı oyuncu ile yaptığı görüşmelerde bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Aslan, birçok kez oyuncu için uçuş planlaması yapsa da Polonyalı genç kanat ikna edilemedi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası taraftarların tepkisi Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'e yoğunlaştı. Zalewski transferinin bir türlü bitmemesinin yanı sıra Cenk Ergün hakkında sosyal medyada çıkan iddialar da oldukça ilginç. Söylentilere göre; Ergün, Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı birçok transferde önemli rol oynayan George Gardi ile çalışmak istemedi.

BAZI YILDIZ İSİMLERİ VETO ETTİ

Osimhen'in G.Saray'a imza atmasında pay sahibi olan Gardi'nin, birçok yıldız ismi daha önce kulübe önerdiği fakat Ergün'ün bu oyuncuları veto ettiği iddia edildi. Öte yandan Gardi'nin bazı transferlerde ilk görüşmeleri yaparak olumlu yol aldığı fakat Ergün ile birlikte G.Saray A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun araya girmesiyle işlerin tersine döndüğü söyleniyor. Ergün, "Kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadeleriyle istifa etti.

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