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  • Zalewski ve Zielinski'ye Cristiano Ronaldo tepkisi: Sizin onurunuz yok mu!
Spor

Zalewski ve Zielinski'ye Cristiano Ronaldo tepkisi: Sizin onurunuz yok mu!

Polonya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 5-1 kaybettiği maçın ardından Cristiano Ronaldo'dan selfie isteyen Polonyalı yıldızlar Nicola Zalewski ve Piotr Zielinski, ülkelerinde büyük tepki ile karşılaştılar.

18 Kasım 2024 Pazartesi 18:57 - Güncelleme:
Zalewski ve Zielinski'ye Cristiano Ronaldo tepkisi: Sizin onurunuz yok mu!
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Polonya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 5-1 kaybettiği maçın ardından Cristiano Ronaldo'dan selfie isteyen Polonyalı yıldızlar Nicola Zalewski ve Piotr Zielinski, ülkelerinde büyük tepki ile karşılaştılar.

"SİZİN HİÇ Mİ ONURUNUZ YOK!"

Polonyalı eski futbolcu Jacek Bak, iki isim hakkında çok sert sözler sarf ederken, 'Sizin onurunuz yok mu!' sözleri ülkede gündem oldu.

İşte Bak'ın sözleri;

"Kim sizi mahveden bir adamla dışarı çıkıp fotoğraf çektirmek ister ki? Bunu anlamıyorum. 5-1 kaybediyoruz ve sonra gidip Ronaldo'dan selfie mi istiyorsunuz? Gerçekten hiç onurumuz kalmadı mı? Oyuncular Ronaldo'yla sosyal medyada fotoğraf çektiren ilk kişinin ödül kazanacağı bir yarışma falan mı düzenledi? İyi ki artık futbol oynamıyorum çünkü benim dönemimde bu olsaydı soyunma odasında büyük problem çıkardı. Bu benim için kabul edilemez."

  • Nicola Zalewski
  • Piotr Zielinski
  • Ronaldo

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