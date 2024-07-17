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Spor

Zalgiris Kaunas, Bryant Dunston'ı kadrosuna kattı

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, ABD'li basketbolcu Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Zalgiris Kaunas, Bryant Dunston'ı kadrosuna kattı
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Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunas, uzun rotasyonuna deneyimli bir ismi dahil etti. Litvanya takımı, bu doğrultuda ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ı kadrosuna kattı. Zalgiris'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon İtalyan takımı Virtus Bologna'da forma giyen 38 yaşındaki basketbolcu, 36 maçta 4.5 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Bryant Dunston kariyerinde daha önce A. Efes ile 2 kez Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. Dunston ayrıca Aris, Varese ve Olympiakos gibi takımlarda da oynadı.

  • Bryant Dunston
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