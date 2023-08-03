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  • Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin: Galatasaray'a başarılar diliyorum
Spor

Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin: Galatasaray'a başarılar diliyorum

Zalgiris'in teknik direktörü Vladimir Cheburin, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, 'Yolumuza devam etmek için sahaya çıktık ancak Galatasaray'ın çok hazır olduğu ortadaydı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a başarılar diliyorum.' dedi.

3 Ağustos 2023 Perşembe 01:32 - Güncelleme:
Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin: Galatasaray'a başarılar diliyorum
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Rams Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cheburin, elenmelerinin ardından diğer planlara odaklanacaklarını belirtti.

Maçta yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Cheburin, şunları söyledi:

"Bana göre çok keyifli ve güzel bir maçtı. Eminim Galatasaray, bugün bizimle oynamaktan keyif almıştır. Biz genel anlamda savunmada kaldık. Çok güzel bir atmosfer vardı. Özellikle Galatasaray taraftarı çok etkiliydi. Yolumuza devam etmek için sahaya çıktık ancak Galatasaray'ın çok hazır olduğu ortadaydı. Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonrası için Galatasaray'a başarılar diliyorum."

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