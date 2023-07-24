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Spor

Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin: Yarın neler olacağını göreceğiz

Yarın akşam UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan Zalgiris takımının teknik direktörü Vladimir Cheburin ve takım kaptanı Saulius Mikoliunas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin: Yarın neler olacağını göreceğiz
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Galatasaray'ın önemli bir tarihe sahip, çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Cheburin, kendilerinin de seyirci desteğiyle iyi bir maç çıkacaklarını ifade etti.

Her iki takımın kendi planlarıyla sahada olacağını vurgulayan 58 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

"Yarın neler olacağını sahada göstereceğiz. Zalgiris iyi bir takım oyunu oynuyor. Geçtiğimiz sezon bunu gösterdik. Ayrıca geçen sezon da bize, sahada büyük işler çıkarabileceğimizi gösterdi. Takım olarak hareket ettiğimizde büyük sonuçlar alabiliyoruz. Galatasaray'ın çok büyük, çok önemli oyuncuları var ama sahada takım olmak önemli."

İstanbul'da oynanacak ikinci maça da dikkat çeken Cheburin, "Galatasaray taraftarının çok iyi olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki atmosferleri de yakından biliyoruz. Birkaç kez Türkiye'de maçlara gittik. Herkes biliyor ki Türk taraftarlar çok ünlü. Türk milleti futbolu çok seviyor ve her zaman güzel oyunu destekliyor." ifadelerini kullandı.

Saulius Mikoliunas: "Bu meydan okumayı başarılı şekilde geçmek istiyoruz"

Karşılaşma öncesinde soruları yanıtlayan Zalgiris kaptanı Saulius Mikoliunas, bu maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bu çok büyük bir meydan okuma ve biz bu meydan okumayı başarılı şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

Rövanş mücadelesinin Galatasaray'ın 50 bin kişilik stadında oynanacağının hatırlatılması üzerine konuşan Mikoliunas, "Ben daha önce büyük statlarda oynamıştım. 80 bin kişilik statlarda sahaya çıktık. Geçen sene Konferans Ligi'nde oynadık. Takımımız her maçta gayet iyi oynadı." diye konuştu.

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