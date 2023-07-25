Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cherubin: Galatasaray çok sert oynadı

"İlk birkaç dakikada rakip savunma oyuncusunun Oyewusiye karşı ne kadar sert oynadığını gördük. Bunun kasıtlı olduğunu söylemek istemiyorum ama çok sert bir oyundu. Ancak, sakatlığa rağmen oynadı ve golünü atmayı başardı."

"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK"

"Galatasaray sizce nasıl bir takımdı?

Burada yaptıklarımızdan daha fazlasını yapmamız gerekecek. İkinci maç çok daha zor olacak. Rakibimiz çok kaliteli. Maçtan önce de söylemiştim, gerçekten çok güçlü bir kulüp. Bunun ilk resmi maçları olduğunu biliyoruz. Belki henüz bir şey değil ama rakibimizi iyi analiz ettik diyebilirim.

"KAZANMA ŞANSIMIZ VARDI"

"2-2 adil bir sonuç mu?"

Kazanma şansımız vardı ama skor tabelasındaki sonucun adil olduğunu söyleyebiliriz.

"KAZLAUSKAS ÖZÜR DİLEDİ"

"Kazlauskas skora eşitledi ama sevincinden ötürü oyundan atıldı. Nasıl tepki verdiniz?"

- Bilmiyorum. Önemli bir gol attı ve her şeyi unuttu sanırım. Bunun için benden özür diledi. O düzgün bir çocuk. Her şeyi anlıyor ama böyle bir maçta duygulara izin verilmez.

"BU EŞLEŞME İSİMLERLE İLGİLİ DEĞİL"

"Zalgiris, ikinci maçta daha iyi oynayabilir mi?"

Çalışacağız. Maçtan önce bu eşleşmenin isimlerle değil takımla ilgili olduğunu söylemiştim. Bugün sahada Zalgiris takımını gördük. Oyunculara sadece teşekkür edebilirim. Tekrar sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız.