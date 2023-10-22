Zaniolo oynadı, Aston Villa farka koştu

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile David Moyes'un yönetimindeki West Ham karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 4-1 kazanırken goller; 30. Douglas Luiz, 51. dakikada penaltıdan yine Douglas Luiz, 74. dakikada Ollie Watkins ve 89. dakikada Leon Bailey kaydetti.

Konuk ekip West Ham'ın tek golü 56. dakikada Jarrod Bowen'da geldi.

Aston Villa'nın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, ilk 11'de başladığı maçta 76 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 19 puana ulaşırken, West Ham 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa evinde Luton Town'ı ağırlarken, West Ham sahasında Everton'ı konuk edecek.