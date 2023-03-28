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Spor

Zaniolo'ya ödenen bonservis için büyük iddia! 13.5 milyon avro daha...

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İtalyanlar'ın ünlü transfer habercisi Gianluca Di Marzio, transferin perde arkasını anlattı. İşte detaylar...

28 Mart 2023 Salı 12:29 - Güncelleme:
Zaniolo'ya ödenen bonservis için büyük iddia! 13.5 milyon avro daha...
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Sarı-Kırmızılı takımın devre arasındaki flaş hamlesi ortalığı ayağa kaldırmıştı. 23 yaşındaki yıldız Nicolo Zaniolo, Galatasaray forması giyerken herkes bu transferin nasıl gerçekleştiğini merak etmişti. Aslan'ın yaptığı açıklamaya göre Zaniolo için Roma'ya 5 eşit taksit halinde 15 milyon Euro ödenecekti. Ancak İtalya'dan gelen flaş iddia ortalığı karıştırdı. İtalyanlar'ın ünlü transfer habercisi Gianluca Di Marzio, önceki gün transferin detaylarını kendi istihbaratıyla paylaştı.

13.5 MİLYON EURO DAHA...

Buna göre durum bilinenden çok daha farklı. Di Marzio, Sarı-Kırmızılılar'ın Roma ile Zaniolo için 16.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaştığını iddia ediyor. Aradaki 1.5 milyonluk farktan öte farklı maddelerin de olduğunu ifade eden İtalyan gazeteci, Galatasaray'ın sonraki satışından 13.5 milyon Euro daha Roma'ya ödemek zorunda olduğunu öne sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ayrıca Galatasaray'ın genç yıldızları Yusuf Demir ve Efe Akman için de Roma'nın talebi halinde önceliğin İtalyan temsilcisine verildiği de Di Marzio'nun paylaştığı maddelerden biri. Sosyal medyayı karıştıran iddiayla ilgili Galatasaray Yönetimi'nden resmi bir açıklama gelmedi.

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