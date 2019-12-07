Zanka kulübede, Sadık 11’de
Süper Lig’de 14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği’ni konuk eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, son Gözpetepe maçına göre kadroda ufak değişiklikler yaptı.
- Star Spor
Cezalı Dirar ve sakat Moses’in yokluğunda savunmanın sağında cezası biten Isla’ya yer veren Yanal, Moses’in görevini ise Ozan Tufan’a verdi. Sarı-Lacivertliler’in hocası, iyileşen Hasan Ali Kaldırım’ı sol bekte sahaya sürerken, Zanka’yı kulübeye çekip stoperde Serdar Aziz’in yanında Sadık Çiftpınar’a şans tanıdı. Vedat Muriç ile Kruse 11’de başlarken, sakat Mevlüt kadroda yer almadı.
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