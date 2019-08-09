Zanka'dan sonra ikinci stoper de belli oldu
Fenerbahçe, stopere ikinci transferini Simon Kjaer ile yapmaya kararlı.
Yıldız futbolcuda ısrar edilmesinin iki nedeni var. İlki, daha önce Sarı-Lacivertliler’de 2 sene oynamış ve son derece iyi bir şekilde ayrılmıştı. Diğer sebeh ise Zanka’nın vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı olması. Ancak bu transfer, Zanka kadar kolay bitmeyecek. Sevilla, Kjaer’i gözden çıkarmış durumda. Buna rağmen sportif direktör Monchi, daha fazla para koparmak adına pazarlıklarda geri adım atmıyor. Aynı şekilde Fenerbahçe de maliyeti yükseltmemek için aceleci davranmıyor. Simon Kjaer’in Kanarya’ya dönmek istemesi ise Sarı-Lacivertliler’in en önemli kozu.
(Fanatik)
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