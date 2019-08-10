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Zanka’nın patrneri Kolarov

FENERBAHÇE’DE stoper harekatı tamamlanmak üzere.

  • Star Spor
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Huddersfield’ten Danimarkalı Zanka’yı (Mathias Jattah-Njie Jørgensen) kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Alexandar Kolarov transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. Zanka’yı imza atması için Türkiye’ye getiren yönetim, Roma ile 33 yaşındaki Sırp yıldız için pazarlıklarını son aşamaya getirdi. Kolarov transferinin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu arada Kanarya, Kolarov transferinden bağımsız olarak Sevilla’ya sattığı eski oyuncusu Simon Kjaer için de girişimlerini sürdürüyor. Kjaer’in alınması durumunda savunmanın göbeği iki Danimarkalı yıldıza emanet edilmiş olacak.

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