Zanka'nın yanına Simon Kjaer geliyor
FENERBAHÇE devre arası transferleri için çalışmalarını sürdürürken, yönetimin eski oyuncusu Simon Kjaer için girişimlere başladığı ortaya çıktı.
STAR
FENERBAHÇE devre arası transferleri için çalışmalarını sürdürürken, yönetimin eski oyuncusu Simon Kjaer için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Son olarak Danimarka’nın İrlanda ile 1-1 berabere kalıp Euro 2020 vizesi aldığı karşılaşmada sezon başında transfer edilen Zanka ile birlikte savunmanın göbeğinde kusursuz oynayan Kjaer’in de Sarı-Lacivertli takıma dönmek için can attığı bildirildi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da Atalanta’da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki savunmacı ile Zanka’nın müthiş bir ikili olacağını düşündüğü kaydedildi.
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