Zanka'nın yanına Simon Kjaer geliyor

STAR

FENERBAHÇE devre arası transferleri için çalışmalarını sürdürürken, yönetimin eski oyuncusu Simon Kjaer için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Son olarak Danimarka’nın İrlanda ile 1-1 berabere kalıp Euro 2020 vizesi aldığı karşılaşmada sezon başında transfer edilen Zanka ile birlikte savunmanın göbeğinde kusursuz oynayan Kjaer’in de Sarı-Lacivertli takıma dönmek için can attığı bildirildi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da Atalanta’da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki savunmacı ile Zanka’nın müthiş bir ikili olacağını düşündüğü kaydedildi.