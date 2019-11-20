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Zanka'nın yanına Simon Kjaer geliyor

FENERBAHÇE devre arası transferleri için çalışmalarını sürdürürken, yönetimin eski oyuncusu Simon Kjaer için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

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STAR

FENERBAHÇE devre arası transferleri için çalışmalarını sürdürürken, yönetimin eski oyuncusu Simon Kjaer için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Son olarak Danimarka’nın İrlanda ile 1-1 berabere kalıp Euro 2020 vizesi aldığı karşılaşmada sezon başında transfer edilen Zanka ile birlikte savunmanın göbeğinde kusursuz oynayan Kjaer’in de Sarı-Lacivertli takıma dönmek için can attığı bildirildi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da Atalanta’da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki savunmacı ile Zanka’nın müthiş bir ikili olacağını düşündüğü kaydedildi.

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